Молдавия и Украина сохранят транзит российского газа в Приднестровье

Молдавия и Украина достигли неофициальной договоренности о продолжении транзита российского газа в Приднестровье после завершения контракта между «Газпромом» и «Нафтогазом». Об этом в интервью Bloomberg сообщил министр энергетики Молдавии Виктор Парликов.

По его словам, ситуация с распределением расходов за транзит газа в Приднестровье остается нерешенной. Парликов подчеркнул, что Молдавия не будет препятствовать транзиту газа, так как не хочет создавать кризис в регионе, который мгновенно станет проблемой для всей страны. Однако он отметил, что Кишинев не намерен выступать гарантом по какому-либо газовому контракту.