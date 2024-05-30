Молдавия и Украина сохранят транзит российского газа в Приднестровье

Молдавия и Украина достигли неофициальной договоренности о продолжении транзита российского газа в Приднестровье после завершения контракта между «Газпромом» и «Нафтогазом». Об этом в интервью Bloomberg сообщил министр энергетики Молдавии Виктор Парликов.

По его словам, ситуация с распределением расходов за транзит газа в Приднестровье остается нерешенной. Парликов подчеркнул, что Молдавия не будет препятствовать транзиту газа, так как не хочет создавать кризис в регионе, который мгновенно станет проблемой для всей страны. Однако он отметил, что Кишинев не намерен выступать гарантом по какому-либо газовому контракту.

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Издание отмечает, что основной доход Приднестровья обеспечивается контрактом на поставку энергии в Молдавию. Парликов назвал доставку российского газа через Турцию в непризнанную республику «жизнеспособным вариантом», но отметил, что существующая система трубопроводов не позволяет избежать транзита через Украину.

«Нафтогаз» решил не продлевать контракт с «Газпромом», поэтому с 1 января 2025 года Украина больше не будет транзитной территорией для российского газа. Возможность транзита газа в Приднестровье может повлиять на решение украинской компании, поскольку в Европе существуют опасения по поводу обеспечения энергией в предстоящую зиму, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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