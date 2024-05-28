Глава австрийской OMV заявил об отсутствии планов по отказу от российского газа

До тех пор, пока в отношении российского газа не введены санкции, австрийская нефтегазовая компания OMV будет соблюдать действующий контракт с «Газпромом» на поставки. Об этом заявил гендиректор OMV Альфред Штерн, сообщает газета der Standard.

Гендиректор OMV подчеркнул, что компания не планирует выходить из контрактов на поставку газа с Россией, действующих до 2040 года. Он отметил, что OMV соблюдает все законы, включая санкции, эмбарго и существующие контракты.

