Глава австрийской OMV заявил об отсутствии планов по отказу от российского газа
До тех пор, пока в отношении российского газа не введены санкции, австрийская нефтегазовая компания OMV будет соблюдать действующий контракт с «Газпромом» на поставки. Об этом заявил гендиректор OMV Альфред Штерн, сообщает газета der Standard.
Гендиректор OMV подчеркнул, что компания не планирует выходить из контрактов на поставку газа с Россией, действующих до 2040 года. Он отметил, что OMV соблюдает все законы, включая санкции, эмбарго и существующие контракты.
Также, по словам Штерна, компания работает над своей трансформацией, постепенно переходя к производству экологически чистого топлива, химикатов и материалов.
В феврале министр энергетики Австрии Леонор Гевесслер сообщила, что рассматриваются варианты выхода из долгосрочных контрактов OMV с "Газпромом", которые действуют до 2040 года. OMV позже заявила, что для отказа от российского газа нужны новые законы, и компания будет следовать им, если они появятся, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru