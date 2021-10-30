Молдавия договорилась с «Газпромом» о цене на газ

Цена установлена по итогам переговоров, которые прошли в Санкт-Петебурге. По словам Спыну, она может снижаться в будущем в зависимости от ситуации на биржах.

«В нынешних условиях у нас будет цена в два раза ниже рыночной и цена ниже, чем мы платили в октябре», — отметил политик в Facebook.

Спыну также подчеркнул, что контракт Молдавии и «Газпрома» не подразумевает политических условий.

Ранее заведующий Центром постсоветских исследований Института экономики РАН Леонид Вардомский заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что газовый кризис в Молдавии – на совести Еврокомиссии, которая постановила определять цену на голубое топливо на бирже.

«Долгосрочные договоры завершаются, а новые как составлять, когда ЕС издал директиву о том, что цена должна определяться на бирже, не понятно. Сейчас газ стоит 1200 – 1300 долларов за одну тысячу кубометров. Раньше цена была привязана к нефти, но ЕС отказался от этой системы. Ценовой фактор сейчас всех лихорадит, тем более, Молдавия - одна из беднейших стран в Европе. Низкую цену «Газпром» не может ставить, потому что это будет прецедент, все захотят, и он теряет деньги. Если поставит высокую – страны не смогут покупать», - пояснил эксперт.

