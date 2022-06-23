«Мода и товары для дома»: Россиянам рассказали, какие магазины из Индии откроются в стране

Накануне президент Владимир Путин заявил, что ведутся переговоры об открытии индийских сетевых магазинов в России, а также об увеличении доли китайских автомобилей, оборудования и техники. Виталий Манкевич считает, что насыщение российского рынка индийскими магазинами произойдет в ближайшее время.

«В настоящий момент индийские предприниматели заявляют о готовности заменить ушедшие из РФ западные бренды одежды и товаров повседневного потребления. Первыми на российский рынок могут выйти такие индийские бренды, как поставщик товаров для дома Maspar и модный бренд Killer Jeans. Исходя из комментариев индийской стороны, планируется открытие розничных магазинов на освободившихся после ухода западных компаний торговых площадях», - сказал Манкевич.

При этом он отметил, что обычно Россия импортирует из Индии не одежду, а фармацевтическую продукцию, текстиль и патоку из сахарного тростника.