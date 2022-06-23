«Мода и товары для дома»: Россиянам рассказали, какие магазины из Индии откроются в стране
В России скоро появятся индийские сетевые магазины, они займут те площади, которые освободили ушедшие бренды, отметил в эфире НСН президент РАСПП Виталий Манкевич.
Индийские предприниматели готовы полностью заменить ушедшие из России бренды, первыми на российский рынок могут зайти поставщик товаров для дома Maspar и модный бренд Killer Jeans, рассказал президент Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне президент Владимир Путин заявил, что ведутся переговоры об открытии индийских сетевых магазинов в России, а также об увеличении доли китайских автомобилей, оборудования и техники. Виталий Манкевич считает, что насыщение российского рынка индийскими магазинами произойдет в ближайшее время.
«В настоящий момент индийские предприниматели заявляют о готовности заменить ушедшие из РФ западные бренды одежды и товаров повседневного потребления. Первыми на российский рынок могут выйти такие индийские бренды, как поставщик товаров для дома Maspar и модный бренд Killer Jeans. Исходя из комментариев индийской стороны, планируется открытие розничных магазинов на освободившихся после ухода западных компаний торговых площадях», - сказал Манкевич.
При этом он отметил, что обычно Россия импортирует из Индии не одежду, а фармацевтическую продукцию, текстиль и патоку из сахарного тростника.
«Традиционно Россия импортирует из Индии главным образом фармацевтическую продукцию, текстиль, патоку из сахарного тростника и ее производные. Хочу отметить, что РАСПП активно содействует развитию сотрудничества с Индией в области организации поставок пероксида водорода, гуаровой камеди, а также развитию расчетов в национальных валютах», - указал Манкевич.
Также президент РАСПП прокомментировал слова Путина о том, что Россия будет увеличивать долю китайских автомобилей, оборудования и техники. Он отметил, что экспорт из Китая в период с января по апрель уже показывает рост. Но, подчеркнул Манкевич, крупные госпредприятия Китая по-прежнему боятся нарушать санкции Запада.
«Исходя из официальных данных Главного таможенного управления КНР, объем экспорта из Китая в Россию в период с января по апрель 2022 года увеличился на 11,3% в сравнении с тем же периодом прошлого года. Безусловно, крупные государственные предприятия в Китае будут по-прежнему опасаться нарушения западных санкций. Однако, китайские малые и средние компании, которые не работают со странами Запада, и чей бизнес сосредоточен на странах «Пояса и Пути», проявляют активный интерес к российскому рынку», - сказал он.
Кроме того, Манкевич подчеркнул, что РАСПП на данный момент активно ведет переговоры по поводу взаимодействия с Китаем. В свою очередь, китайская сторона проявляет готовность к поиску способов для дальнейшего сотрудничества.
«На данный момент мы активно ведем переговоры, затрагивающие проблематику перспектив взаимодействия с КНР, китайская сторона готова к поиску идей и способов дальнейшего сотрудничества. В настоящее время существует ряд сложностей в вопросах транспортировки, оплаты, сроков поставки, юридического оформления сделок и прочего. РАСПП оказывает всестороннюю помощь российским компаниям по решению данных вопросов», - резюмировал Манкевич.
После введения санкций США и Евросоюза, российские власти заявили о переориентации на Восток и укреплении отношений с теми странами, которые этого хотят. В частности, в мае Россия стала лидером по поставкам нефти в Китай и заняла второе место по поставкам в Индию.
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