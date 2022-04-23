Мобильные операторы обещают закрывать салоны из-за отказа снизить аренду в ТЦ

Издание приводит данные из письма МТС от 20 апреля к одному из арендодателей. Оператор мобильной связи ссылается на «сокращение клиентопотока и товарооборота до 45–63%» и просит уменьшить арендную плату в 2022 году до 69,3 тыс. руб. в месяц. Также компания предупреждает, что салон закроется, если партнеры не достигнут «конструктивного решения».

По данным Tele2, компания также настаивает на снижении арендных ставок. В «Вымпелкоме», которому принадлежит «Билайн», отметили, что ведут «переговоры с владельцами помещений по корректировке стоимости аренды регулярно», пишет Газета.ru.

Ранее гендиректор Telecom Daily Денис Кусков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заметил, что проблемы от ухода Nokia из России проявятся уже в следующем году.

«Прежде всего, Nokia производит не смартфоны, а базовые станции, которые строили ряд операторов в регионах. Сейчас они закупили определенное количество станций для развертывания, но понятно, что их хватит только на какой-то промежуток времени, и когда этот период пройдет, то, если Nokia не вернется в Россию, уже будут возникать проблемы. Потому что у нас отечественного оборудования для мобильной связи совсем нет. Не думаю, что проблемы возникнут в течение этого года, но в следующем – все зависит от ситуации», - добавил он.

