Мобилизацию в РФ предложили считать форс-мажором при госконтрактах

Министерство финансов хочет разрешить менять условия государственных контрактов для обеспечения федеральных нужд, если их исполнению мешает общая или частичная мобилизация. Ведомство представило в правительство проект соответствующего постановления.

Согласно инициативе, компании не будут вноситься в реестр недобросовестных поставщиков, если не смогут выполнить госконтракт из-за мобилизации. С них также спишут штрафы и неустойки. Аналогичные меры предлагается принять властям регионов.

Контракт по соглашению сторон может быть изменен на основании решения правительства, либо расторгнут в одностороннем порядке в случае невозможности его дальнейшего исполнения в условиях частичной или общей мобилизации.