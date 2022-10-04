Мобилизацию в РФ предложили считать форс-мажором при госконтрактах
Министерство финансов хочет разрешить менять условия государственных контрактов для обеспечения федеральных нужд, если их исполнению мешает общая или частичная мобилизация. Ведомство представило в правительство проект соответствующего постановления.
Согласно инициативе, компании не будут вноситься в реестр недобросовестных поставщиков, если не смогут выполнить госконтракт из-за мобилизации. С них также спишут штрафы и неустойки. Аналогичные меры предлагается принять властям регионов.
Контракт по соглашению сторон может быть изменен на основании решения правительства, либо расторгнут в одностороннем порядке в случае невозможности его дальнейшего исполнения в условиях частичной или общей мобилизации.
При этом в ведомстве подчеркнули, что механизм не будет действовать автоматически, поскольку госконтракт в условиях мобилизации может продолжать исполняться в том числе нанятыми работниками.
Как отмечает «Комменсант», речь идёт о форс-мажоре, однако Гражданский кодекс не предусматривает таких внутренних обстоятельств, а имеет в виду только внешнеторговые сделки и международные договоры.
Предприятия и ассоциации в ряде отраслей уже призвали обеспечить бронь для своих сотрудников от частичной мобилизации. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», такие просьбы озвучили представители фармакологии, застройщиков, аграриев, транспортники, моряки, пилоты, производители электроники.
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