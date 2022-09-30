«Поднимать боевой дух»: Ректор ГИТИС объяснил, зачем актерам нужна отсрочка
Актеры должны поднимать боевой дух, потому им нужна отсрочка, сказал НСН театральный критик Григорий Заславский.
Актер должен поднимать боевой дух, поэтому ему необходима отсрочка от мобилизации, заявил ректор ГИТИС Григорий Заславский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Артисты, не имеющие брони и отсрочки по состоянию здоровья, могут быть призваны в армию в рамках частичной мобилизации, сообщает портал Объясняем.рф. Заславский заявил, что в Минкульте рассматривают вопрос отсрочки мобилизации театральных актеров.
«Опыт Великой Отечественной войны показывает, что так и было. Большинство актеров, которые служили, они поступали (в театральные училища, прим. НСН) уже после войны, либо шли добровольцами на фронт. Актер должен поднимать боевой дух, поэтому предоставление отсрочки необходимо. Мы просим, говорим об этом. Обратились в Минкульт, реакция уже есть – работа идет, вопрос рассматривается», - сказал Заславский.
Собеседник «Радиоточки НСН» затруднился сказать, каким актерам нужно предоставлять отсрочку от мобилизации.
«Это должны решать в Миноброны, Минкульте, призывные комиссии», - резюмировал Заславский.
Ранее заслуженная артистка РСФСР, депутат Госдумы Елена Драпеко в беседе с НСН заявила, что что артисты являются гражданами РФ, они имеют право и обязанность служить стране и не надо делать из них изгоев общества.
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