«Многое проясняет». Экономист о желании россиян стать бизнесменами на пенсии

Более 40% россиян после выхода на пенсию хотели бы открыть собственный бизнес. Такие результаты приводятся в исследовании СберНПФ и портала Rambler, с которыми ознакомился ТАСС.

Экономист Василий Колташов в эфире НСН отметил, что такие результаты опроса показывают, к чему стремится большинство россиян.

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«Весьма любопытные данные социального опроса показывают, что люди в большой мере заинтересованы собственной реализацией, они хотели бы быть частными предпринимателями, собственниками. То есть, они, конечно же, отдают много лет наемному труду, но по выходе на пенсию они хотели бы себя попробовать в этой сфере. Это очень многое проясняет в общественном сознании, в том, чего хотят и к чему стремятся многие россияне и сейчас и после», – прокомментировал он.

Кроме того, Василий Колташов в эксклюзивном интервью НСН назвал эффективной политику поддержки рабочих мест в России в период коронавирусного кризиса.

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