Под Челябинском произошло ДТП с участием пермской команды баскетболистов

Пермская баскетбольная команда «Бионорд Про» попала в ДТП в Челябинской области. Об этом заявил глава Пермского края Дмитрий Махонин.

Авария произошла утром 22 мая.

«Водитель автобуса, в котором находились игроки, погиб. Один из сопровождающих команды прооперирован в больнице Златоуста», - написал губернатор на платформе «Макс».

По словам Махонина, остальные игроки клуба получили ушибы и легкие травмы. Спортсменов доставили в больницу и оказали помощь. Баскетболисты уже разместились в гостинице и сегодня же отправятся поездом в Пермь.

Ранее в Санкт-Петербурге автобус врезался в автомобиль TANK, обошлось без пострадавших, пишет 360.ru.

