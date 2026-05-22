Гинцбург: Хантавирус не может вызвать ничего похожего на COVID-19
Хантавирус Андес несопоставим с коронавирусной инфекцией по заразности и не способен вызвать похожей пандемии. Об этом заявил научный руководитель НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург, пишет ТАСС.
«Ничего похожего на COVID-19 данный вирус вызвать не может, потому что степень его передачи между людьми на порядки меньше», - подчеркнул ученый.
По словам Гинцбурга, в мире около 50 видов хантавируса, некоторые из которых давно известны в России. Во многих регионах люди эндемичны и болеют, так как инфекция переносится грызунами, ежегодно фиксируется несколько тысяч случаев заболевания, а летальность составляет около 10%. Ученый добавил, что «никакой новизны нет с этой инфекцией».
Ранее бактериолог Татьяна Сатаева рассказала, что штамм хантавируса Андес переносят определенные виды грызунов, обитающие в Америке и Азии, пишет 360.ru.
