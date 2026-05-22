Синоптик заявил, что русская зима будет «съеживаться»

Бесснежные зимы в центральной части России не будут нормой, однако продолжительность характерной для региона русской зимы в ближайшие годы сократится, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова.

«Традиционная русская зима просто «съежится» станет меньше по продолжительности, но она останется», - указал он. Так эксперт ответил на вопрос об изменениях климата.

По словам Шувалова, такие изменения могут проявиться уже через пять лет. Несмотря на то, что происходит сокращение длительности зимы, вероятность обильных снегопадов и морозов сохранится.

Ранее эксперт заявил, что каждые 30 лет температура в российской Арктике повышается на четыре градуса, в умеренных и южных широтах - на один, России придется готовиться к деградации вечной мерзлоты и засухам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
