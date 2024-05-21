Мишустину не понравился китайский руль в возрожденной Volga

Беседуя с членами правительства на выставке «Цифровая индустрия промышленной России», проходящей в Нижнем Новгороде, Мишустин похвалил современный дизайн автомобилей, однако указал на зарубежное происхождение некоторых деталей. В частности, премьер-министр высказал пожелание, чтобы руль у новой модели был российским. «Это же не так сложно, как локализовать коробку и все остальные элементы», — подчеркнул глава правительства.

Мишустин поручил руководителю Минпромторга Антону Алиханову добиться максимальной локализации компонентов автомобиля, прежде всего тех, что не являются технически сложными. По словам премьер-министра, сегодня в России уже производятся необходимые композитные материалы.

Сообщается, что всего планируется выпуск трех автомобилей: Volga C40, кроссовер класса С Volga К30 и кроссовер класса D Volga К40.

