Мишустину не понравился китайский руль в возрожденной Volga
Глава российского правительства Михаил Мишустин подверг критике продукцию возрожденного бренда Volga. Премьер-министру не понравился китайский руль. Видеозапись доступна в официальном Telegram-канале российского правительства.
Беседуя с членами правительства на выставке «Цифровая индустрия промышленной России», проходящей в Нижнем Новгороде, Мишустин похвалил современный дизайн автомобилей, однако указал на зарубежное происхождение некоторых деталей. В частности, премьер-министр высказал пожелание, чтобы руль у новой модели был российским. «Это же не так сложно, как локализовать коробку и все остальные элементы», — подчеркнул глава правительства.
Мишустин поручил руководителю Минпромторга Антону Алиханову добиться максимальной локализации компонентов автомобиля, прежде всего тех, что не являются технически сложными. По словам премьер-министра, сегодня в России уже производятся необходимые композитные материалы.
Сообщается, что всего планируется выпуск трех автомобилей: Volga C40, кроссовер класса С Volga К30 и кроссовер класса D Volga К40.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru