Новую «Волгу» показали на выставке «ЦИПР-2024» в Нижнем Новгороде

Новый автомобиль бренда Volga показали на выставке «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2024) в Нижнем Новгороде, передает РБК.

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Премьер-министр Михаил Мишустин осмотрел представленную новинку. Премьер сел в седан класса D Volga C40. Всего планируется выпуск трех автомобилей: Volga C40, кроссовер класса С Volga К30 и кроссовер класса D Volga К40.

Новая линейка будет выпускаться на площадке нижегородского автомобильного кластера.

Ранее стало известно, что с начала года в Россию ввезено 195 тысяч машин из Китая, отмечает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПроизводствоВолгаАвтомобили

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