Новую «Волгу» показали на выставке «ЦИПР-2024» в Нижнем Новгороде
21 мая 202413:29
Новый автомобиль бренда Volga показали на выставке «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2024) в Нижнем Новгороде, передает РБК.
Премьер-министр Михаил Мишустин осмотрел представленную новинку. Премьер сел в седан класса D Volga C40. Всего планируется выпуск трех автомобилей: Volga C40, кроссовер класса С Volga К30 и кроссовер класса D Volga К40.
Новая линейка будет выпускаться на площадке нижегородского автомобильного кластера.
Ранее стало известно, что с начала года в Россию ввезено 195 тысяч машин из Китая, отмечает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru