Экономист Кабаков призвал защищаться от инфляции с помощью вкладов и инвестиций
Директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков в пресс-центре НСН заявил, что инфляция уничтожает валютные сбережения.
«Деньги не нужно хранить в валюте. Нужно понимать, что инфляции пожирает валютные накопления. Если мы говорим о каких-нибудь среднесрочных, долгосрочных планах, то от такой инфляции нужно защищаться. <…> Если у Вас есть планы на год, то в помощь банковский депозит. Если на 10 лет, то подойдут инструменты фондового рынка, но это требует определенной финансовой грамотности. Если же у Вас отпуск через месяц и Вы думаете, покупать доллары сейчас или позже, то тут я точно могу сказать: ни один эксперт не может гарантировать рост или падение валюты. Один скажет одно, другой - другое. Кто-то из них будет прав. Сейчас предугадать ничего невозможно», - сказал собеседник НСН.
По его словам, хранение валюты не поможет сохранить свой капитал.
«Валюта не подходит для того, чтобы инвестировать и сохранять свой капитал. Если говорить о какой-то краткосрочной перспективе, то лучше не поддаваться панике и бежать в обменник все накопления менять. Надо иметь сбалансированную корзину», - отметил экономист.
Ранее глава Сбербанка Герман Греф заверил, что рубль укрепится, экстремально низких уровней прошлого года не ожидается, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В России увеличили максимальный размер льготного кредита по сельской ипотеке
- Актер Павел Баршак избит ночью в Москве
- War Zone: ВСУ не понимают, как устроена российская бомба, взломавшая их оборону
- Си Цзиньпин признал наличие проблем с безопасностью в Китае
- Экономист Кабаков призвал защищаться от инфляции с помощью вкладов и инвестиций
- Захарова опровергла сообщения о секретных переговорах Лаврова с США
- «ФИНАМ»: Фондовый рынок полностью отыгрывает падение рубля
- Столтенберг: страны НАТО увеличат оборонные бюджеты до 2% ВВП
- В Госдуме предложили запретить сменившим сборную спортсменам возвращать гражданство РФ
- Премьер-министр Финляндии назвал условие налаживания отношений с Россией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru