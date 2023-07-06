Экономист Кабаков призвал защищаться от инфляции с помощью вкладов и инвестиций

«Деньги не нужно хранить в валюте. Нужно понимать, что инфляции пожирает валютные накопления. Если мы говорим о каких-нибудь среднесрочных, долгосрочных планах, то от такой инфляции нужно защищаться. <…> Если у Вас есть планы на год, то в помощь банковский депозит. Если на 10 лет, то подойдут инструменты фондового рынка, но это требует определенной финансовой грамотности. Если же у Вас отпуск через месяц и Вы думаете, покупать доллары сейчас или позже, то тут я точно могу сказать: ни один эксперт не может гарантировать рост или падение валюты. Один скажет одно, другой - другое. Кто-то из них будет прав. Сейчас предугадать ничего невозможно», - сказал собеседник НСН.

По его словам, хранение валюты не поможет сохранить свой капитал.



«Валюта не подходит для того, чтобы инвестировать и сохранять свой капитал. Если говорить о какой-то краткосрочной перспективе, то лучше не поддаваться панике и бежать в обменник все накопления менять. Надо иметь сбалансированную корзину», - отметил экономист.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф заверил, что рубль укрепится, экстремально низких уровней прошлого года не ожидается, передает «Радиоточка НСН».

