Мишустин призвал не допустить роста цен

Глава правительства Михаил Мишустин призвал не допустить в стране необоснованного увеличения стоимости товаров для населения.

«Нельзя допустить, чтобы текущие трудности преодолевались за счет роста цен», - заявил он на заседании кабмина.

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По словам премьер-министра, увеличение производства и предложения на рынке должно привести к стабилизации ситуации.

Мишустин подчеркнул, о необходимости внимательного отслеживания динамики стоимости отдельных товаров, которые должны быть доступны людям всегда.

«Среди них, очевидно, это лекарства, медицинские изделия. В каждой из отраслей есть не менее важная продукция. И цены на нее предстоит постоянно мониторить», - отметил премьер.

Ранее Мишустин заявил, что новые пособия на детей от восьми до 16 лет, растущих в семьях с невысокими доходами, начнут выплачивать в мае.

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ФОТО: Екатерина Лызлова//РИА Новости
ТЕГИ:ТоварыПравительство РоссииРост ЦенМихаил Мишустин
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