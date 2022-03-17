Мишустин призвал не допустить роста цен
Глава правительства Михаил Мишустин призвал не допустить в стране необоснованного увеличения стоимости товаров для населения.
«Нельзя допустить, чтобы текущие трудности преодолевались за счет роста цен», - заявил он на заседании кабмина.
По словам премьер-министра, увеличение производства и предложения на рынке должно привести к стабилизации ситуации.
Мишустин подчеркнул, о необходимости внимательного отслеживания динамики стоимости отдельных товаров, которые должны быть доступны людям всегда.
«Среди них, очевидно, это лекарства, медицинские изделия. В каждой из отраслей есть не менее важная продукция. И цены на нее предстоит постоянно мониторить», - отметил премьер.
Ранее Мишустин заявил, что новые пособия на детей от восьми до 16 лет, растущих в семьях с невысокими доходами, начнут выплачивать в мае.
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