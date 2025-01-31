Мишустин: За год российский рынок маркетплейсов вырос на 40%

Рынок цифровых платформ и маркетплейсов в России по итогам прошлого года вырос на 40%, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе пленарной сессии форума Digital Almaty.

Он отметил, что в России есть собственные соцсети, поисковики, площадки для интернет-торговли. Кроме этого, для широкого пользования доступны образовательные и стриминговые сервисы, приложения для заказа такси и доставки.

Премьер-министр добавил, что многие из российских сервисов пользуются спросом на мировых рынках, в том числе в странах Европейского союза.

Ранее председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев заявил НСН, что представители традиционной розницы несут ответственность за качество и маркировку товара, а цифровые платформы могут обходить законодательство, что приводит к недобросовестной конкуренции на рынке, передает «Радиоточка НСН».

