Мишустин: ВВП в первом квартале 2024 года вырос на 5,4%

ВВП России в первом квартале 2024 года вырос на 5,4%, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление главы правительства РФ Михаила Мишустина.

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По его словам, с начала года российская экономика демонстрирует динамичное развитие. Также премьер заявил о росте промышленного производства с начала года на 5,2%.

«Такой настрой очень важно поддержать», – указал он.

Ранее в ЦБ назвали условие для прекращения инфляционного давления в экономике, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: duma.gov.ru
ТЕГИ:ВВПЭкономикаМихаил Мишустин

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