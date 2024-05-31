Мишустин: ВВП в первом квартале 2024 года вырос на 5,4%
31 мая 202400:03
ВВП России в первом квартале 2024 года вырос на 5,4%, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление главы правительства РФ Михаила Мишустина.
По его словам, с начала года российская экономика демонстрирует динамичное развитие. Также премьер заявил о росте промышленного производства с начала года на 5,2%.
«Такой настрой очень важно поддержать», – указал он.
Ранее в ЦБ назвали условие для прекращения инфляционного давления в экономике, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru