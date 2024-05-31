Мишустин: ВВП в первом квартале 2024 года вырос на 5,4%

По его словам, с начала года российская экономика демонстрирует динамичное развитие. Также премьер заявил о росте промышленного производства с начала года на 5,2%.

«Такой настрой очень важно поддержать», – указал он.

Ранее в ЦБ назвали условие для прекращения инфляционного давления в экономике, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

