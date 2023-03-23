Мишустин: Власти тратят средства ФНБ на технологические проекты и импортозамещение
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что власти России очень аккуратно тратят средства Фонда национального благосостояния.
В ходе отчета правительства в Госдуме он отметил, что эти средства идут на технологические проекты и импортозамещение, на достижение технологического и экономического суверенитета.
Спад на нефтяном рынке продолжится из-за кризиса в банковской сфере США, заявил ранее экономист Денис Ракша в беседе с НСН. По его словам, Россия в таком случае лишится части бюджета, которая будет компенсироваться из ФНБ.
20 марта стоимость фьючерса на нефть марки Brent поставкой в мае на лондонской бирже ICE опустилась ниже $ 71 за баррель впервые с 21 декабря 2021 года, свидетельствуют данные торгов на 9:58 по московскому времени.
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