Мишустин: Власти тратят средства ФНБ на технологические проекты и импортозамещение

Спад на нефтяном рынке продолжится из-за кризиса в банковской сфере США, заявил ранее экономист Денис Ракша в беседе с НСН. По его словам, Россия в таком случае лишится части бюджета, которая будет компенсироваться из ФНБ.

20 марта стоимость фьючерса на нефть марки Brent поставкой в мае на лондонской бирже ICE опустилась ниже $ 71 за баррель впервые с 21 декабря 2021 года, свидетельствуют данные торгов на 9:58 по московскому времени.

