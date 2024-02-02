Мишустин: В 2023 году в РФ установили рекорд по объему дорожного строительства

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что 2023 года стал для России рекордным по объёму дорожного строительства, сообщает ТАСС.

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Выступая на заседании межправсовета ЕАЭС, он указал, что было возведено около 650 км федеральных и региональных трасс.

«Это в три раза больше, чем годом ранее», - заключил глава российского правительства.

Ранее Мишустин в режиме видеоконференции принял участие в открытии участка трассы М-12 «Восток» в Чувашии, новых автодорогах в республиках Татарстан и Дагестан, а также в Свердловской и Мурманской областях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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