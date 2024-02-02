Мишустин: В 2023 году в РФ установили рекорд по объему дорожного строительства
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что 2023 года стал для России рекордным по объёму дорожного строительства, сообщает ТАСС.
Выступая на заседании межправсовета ЕАЭС, он указал, что было возведено около 650 км федеральных и региональных трасс.
«Это в три раза больше, чем годом ранее», - заключил глава российского правительства.
Ранее Мишустин в режиме видеоконференции принял участие в открытии участка трассы М-12 «Восток» в Чувашии, новых автодорогах в республиках Татарстан и Дагестан, а также в Свердловской и Мурманской областях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru