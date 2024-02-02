Новая объездная дорога к Крымскому мосту сэкономит два часа автомобилистам
Скорость движения по новой объездной дороге к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края, повысят до 120 км/ч. Об этом сообщили в ФКУ «Упрдор "Тамань"».
Протяженность новой объездной дороги составит 118 км, ее строительство планируется завершить к концу 2024 года. Трасса пройдет в обход 11 населенных пунктов: хутор Белый, Темрюк, поселок Южный склон, станица Курчанская, поселок Светлый путь Ленина, хутор Шапарской, хутор Коржевский, хутор Прикубанский, хутор Ханьков, станица Анастасиевская, город Славянск-на-Кубани.
Автомобилисты с вводом новой дороги смогут экономить в пути от Краснодара до Крымского моста до двух часов.
Ранее сообщалось, что отдых в санаториях РФ в 2024 году подорожал на 10–30%. Отмечается, что стоимость растет из-за нехватки здравниц на фоне высокого спроса.
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