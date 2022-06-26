Мишустин утвердил решение об увеличении резервного фонда на 1,6 миллиарда рублей

По данным источника, эти деньги будут потрачены на мероприятия по обеспечению стабильности экономики и рынка на фоне антироссийских санкций.

До этого в 2022 году средства из резервного фонда выделялись на предоставление льготных займов предприятиям, которые занимаются разработкой технологий и производством продукции для замены иностранных аналогов; а также на поддержку IT-отрасли и переобучение безработных.