Мишустин утвердил решение об увеличении резервного фонда на 1,6 миллиарда рублей

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об увеличении резервного фонда РФ на 1,6 миллиарда рублей. Об этом говорится на официальном сайте правительства страны.

Отмечается, что источником для увеличения фонда станут неиспользованные остатки средств федерального бюджета, образовавшиеся на 1 января 2022 года.

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По данным источника, эти деньги будут потрачены на мероприятия по обеспечению стабильности экономики и рынка на фоне антироссийских санкций.

До этого в 2022 году средства из резервного фонда выделялись на предоставление льготных займов предприятиям, которые занимаются разработкой технологий и производством продукции для замены иностранных аналогов; а также на поддержку IT-отрасли и переобучение безработных.

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ФОТО: government.ru
ТЕГИ:СанкцииРоссияПравительствоРезервный ФондМихаил Мишустин
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