Мишустин утвердил порядок выплаты пенсий живущим за рубежом россиянам
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о пенсиях для живущих за границей россиян. Документ размещен на портале правовой информации.
Граждане смогут получать пенсии на открытые в России банковские счета или за границей в рублях. Для перечисления средств нужно подать заявление с указанием реквизитов финансовой организации.
Отмечается, что документ регулирует порядок выплат в условиях санкционного давления.
В России с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии на 3,3%. Кабмин утвердил постановление.
Страховую сумму пенсионных накоплений увеличат в два раза - до 2,8 миллиона рублей. Соответствующий законопроект вступит в силу в мае текущего года, передает НСН.
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