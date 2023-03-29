Мишустин утвердил порядок выплаты пенсий живущим за рубежом россиянам

Граждане смогут получать пенсии на открытые в России банковские счета или за границей в рублях. Для перечисления средств нужно подать заявление с указанием реквизитов финансовой организации.

Отмечается, что документ регулирует порядок выплат в условиях санкционного давления.

В России с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии на 3,3%. Кабмин утвердил постановление.

Страховую сумму пенсионных накоплений увеличат в два раза - до 2,8 миллиона рублей. Соответствующий законопроект вступит в силу в мае текущего года, передает НСН.

