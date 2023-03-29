Страхование пенсионных накоплений увеличат до 2,8 млн рублей
В мае текущего года вступит в силу проект закона об увеличении максимальной суммы страхового покрытия пенсионных накоплений в 2,8 млн рублей вместо 1,4 млн, сообщают «Известия» со ссылкой на главу комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.
Первое чтение поправок состоится в конце марта, их могут утвердить в апреле. Из материалов к документу следует, что по итогам 2022 года в систему негосударственного пенсионного обеспечения входило более 6,2 млн граждан. Как считают в Центробанке РФ, инициатива будет способствовать привлечению новых клиентов, а также позволит повысить уровень пенсионного обеспечения россиян и доверия к системе.
Ранее эксперт рассказал, когда лучше начать копить на пенсию.
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