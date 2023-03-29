Страхование пенсионных накоплений увеличат до 2,8 млн рублей

Первое чтение поправок состоится в конце марта, их могут утвердить в апреле. Из материалов к документу следует, что по итогам 2022 года в систему негосударственного пенсионного обеспечения входило более 6,2 млн граждан. Как считают в Центробанке РФ, инициатива будет способствовать привлечению новых клиентов, а также позволит повысить уровень пенсионного обеспечения россиян и доверия к системе.

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