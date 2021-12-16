Мишустин: Уровень газификации в России превысил 72%

По его словам, тема газификации затрагивает многих жителей РФ. Мишустин напомнил, что Путин поставил ряд задач в этой сфере, в том числе по бесплатному доведению газа до границ участков для граждан. Премьер-министр подчеркнул, что кабмин уделяет особое внимание этому направлению

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» ранее заявил, что Россия получает дополнительные доходы в виде экспортной выручки из-за высоких цен на газ в Европе, при этом в стране действует система тарифов, которая не позволит внутренним ценам ползти вверх.

