Мишустин связал сложности в мировой экономике с действиями Запада
Сложности в мировой экономике связаны со стремлением Запада использовать протекционизм и односторонние санкции. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Совета глав правительств стран СНГ в узком составе.
«Сейчас мировая экономическая система переживает сложные времена. Главная причина - в стремлении коллективного Запада все более глубоко использовать протекционистские меры и односторонние нелегитимные санкции, в том числе против России и Белоруссии», — цитирует главу правительства ТАСС.
Премьер обратил внимание на предложение президента Владимира Путина активнее запускать механизмы создания «больших пространств» на основе взаимодействия стран-соседей, «чья экономика, социальная система, ресурсная база и инфраструктура дополняют друг друга». Мишустин указал, что такие пространства — экономическая основа многополярного мироустройства.
Глава кабмина заключил, что мировая экономическая система переживает сложные времена, однако и в этих условиях продолжает развиваться взаимодействие внутри СНГ.
«Россия остается надежным союзником и торговым партнером, мы внимательно и с уважением относимся к интересам наших ближайших соседей и партнеров», — подчеркнул Мишустин.
Заседание Совета глав правительств стран СНГ проходит в пятницу в Астане. На встрече планируется принять более 10 документов о взаимодействии в содружестве, пишет Ura.ru.
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