Мишустин связал сложности в мировой экономике с действиями Запада

«Сейчас мировая экономическая система переживает сложные времена. Главная причина - в стремлении коллективного Запада все более глубоко использовать протекционистские меры и односторонние нелегитимные санкции, в том числе против России и Белоруссии», — цитирует главу правительства ТАСС.

Премьер обратил внимание на предложение президента Владимира Путина активнее запускать механизмы создания «больших пространств» на основе взаимодействия стран-соседей, «чья экономика, социальная система, ресурсная база и инфраструктура дополняют друг друга». Мишустин указал, что такие пространства — экономическая основа многополярного мироустройства.

Глава кабмина заключил, что мировая экономическая система переживает сложные времена, однако и в этих условиях продолжает развиваться взаимодействие внутри СНГ.

«Россия остается надежным союзником и торговым партнером, мы внимательно и с уважением относимся к интересам наших ближайших соседей и партнеров», — подчеркнул Мишустин.

Заседание Совета глав правительств стран СНГ проходит в пятницу в Астане. На встрече планируется принять более 10 документов о взаимодействии в содружестве, пишет Ura.ru.

