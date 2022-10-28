Мишустин выступит в Астане с докладом о сотрудничестве в авиации

Премьер-министр Михаил Мишустин выступит на заседании Совета глав правительств СНГ в узком составе с докладом о сотрудничестве в области гражданской авиации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя исполкома СНГ Сергея Лебедева.

По его словам, Россия просит вне повестки предоставить слово председателю правительства.

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Планируется, что Мишустин затронет вопросы сотрудничества в гражданской авиации, а также использования воздушного пространства.

Ранее Министерство транспорта РФ подготовило проект постановления, чтобы разрешить проводить ремонт гражданских судов иностранного производства с использованием неоригинальных запчастей. Герасимов объяснил, о каких запчастях идет речь, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: government.ru
ТЕГИ:АвиацияКазахстанМихаил Мишустин
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