Мишустин выступит в Астане с докладом о сотрудничестве в авиации
Премьер-министр Михаил Мишустин выступит на заседании Совета глав правительств СНГ в узком составе с докладом о сотрудничестве в области гражданской авиации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя исполкома СНГ Сергея Лебедева.
По его словам, Россия просит вне повестки предоставить слово председателю правительства.
Планируется, что Мишустин затронет вопросы сотрудничества в гражданской авиации, а также использования воздушного пространства.
Ранее Министерство транспорта РФ подготовило проект постановления, чтобы разрешить проводить ремонт гражданских судов иностранного производства с использованием неоригинальных запчастей. Герасимов объяснил, о каких запчастях идет речь, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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