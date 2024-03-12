Мишустин сообщил, что рост ВВП в январе оценивается в 4,6%

Он напомнил, что по итогам 2023 года ВВП вырос на 3,6%. По словам Мишустина, тренд сохраняется и в 2024 году.

Ранее член Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, член Общественного совета при МВД РФ, профессор Государственного университета управления Владимир Волох в пресс-центре НСН оценил вклад мигрантов в ВВП России в 7-8%, передает «Радиоточка НСН».



