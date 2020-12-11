Мишустин дал поручения по сдерживанию цен на продовольственные товары

Премьер-министр России Михаил Мишустин дал ряд поручений по итогам совещания о динамике цен на продовольственные товары. Список решений премьера опубликован на сайте правительства.

Так, Минэкономразвития поручено до 21 декабря представить предложения по созданию системы мониторинга за ценами на социально значимые товары. База данных ведомства должна учитывать информацию разных источников, в том числе, Росстата и ФНС.

Кроме того, Минсельхоз, Минпромторг и ФАС получили поручение наблюдать за потребительскими ценами на продовольственные товары и еженедельно предоставлять правительству соответствующий доклад.

Также Минэкономразвития и Минсельхозу поручено до 14 декабря предложить кабмину проекты нормативных правовых актов, направленных на сдерживание роста цен на продукты.

Ранее Генеральная прокуратура РФ начала проверку по факту роста цен на продукты питания.

Президент России Владимир Путин 9 декабря на совещании с членами правительства призвал не допустить роста цен на продукты питания, когда «всё есть, но не всем по карману». Глава государства привёл примеры подорожания продуктов первой необходимости, отметив, что рост цен на продовольственные товары «пандемией не объяснишь».

