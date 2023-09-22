Мишустин: с 1 января МРОТ вырастет на 18,5%

С 1 января минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России вырастет на 18,5%, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства. Об этом пишет «Российская газета».

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Индексация МРОТ отражена в новом проекте федерального бюджета. Повышение минимального размера оплаты труда превысит уровень инфляции, сказал Мишустин.

МРОТ составит 19,2 тысячи рублей. Также вырастут заработные платы 4,5 миллиона граждан.

Вице-премьер Татьяна Голикова ранее предупредила о предстоящем дефиците высококвалифицированных кадров в возрасте 30-39 лет. Она объяснила дисбаланс напряженной демографической ситуацией, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:МРОТПравительство РоссииМихаил Мишустин

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