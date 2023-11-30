Мишустин: рост ВВП в России по итогам десяти месяцев 2023 года превысил 3%
30 ноября 202321:36
Доходы федерального бюджета РФ превысили прогнозные ожидания более чем на 3%, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин, сообщают «Ведомости».
По его словам, с января по октябрь рост валового внутреннего продукта составил 3,2%.
«Российская экономика продолжает развиваться вопреки внешним вызовам», – отметил глава кабмина.
Он уточнил, что наиболее сильная динамика наблюдалась в сфере обрабатывающей промышленности – почти 7,5%.
Ранее стало известно, что госдолг России достиг 17% от ВВП, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru