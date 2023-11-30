Мишустин: рост ВВП в России по итогам десяти месяцев 2023 года превысил 3%

Доходы федерального бюджета РФ превысили прогнозные ожидания более чем на 3%, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин, сообщают «Ведомости».

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По его словам, с января по октябрь рост валового внутреннего продукта составил 3,2%.

«Российская экономика продолжает развиваться вопреки внешним вызовам», – отметил глава кабмина.

Он уточнил, что наиболее сильная динамика наблюдалась в сфере обрабатывающей промышленности – почти 7,5%.

Ранее стало известно, что госдолг России достиг 17% от ВВП, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Астафьев
ТЕГИ:РоссияЭкономикаВВПМихаил Мишустин

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