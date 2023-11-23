«Удар попы об лед»: Дерипаска оценил ситуацию с доходами бюджета в 2024 году
Основатель компании «Русал» Олег Дерипаска в своём Telegram-канале заявил, что в 2024 году российский бюджет может недосчитаться 10–12 трлн рублей.
По его мнению, это произойдёт из-за «задавленного экономического роста», а также «самодурства госкапитализма», который повышает цены, параллельно вытягивая из бюджета дотации и субсидии.
«При рекордном сборе налогов в этом году в 46 трлн рублей уже в следующем ситуация с доходами будет выглядеть, как удар попы об лёд», - написал Дерипаска.
Он добавил, что выйти из этого капкана можно только благодаря серьёзным экономическим изменениям, «на которые нет пока воли».
Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что дефицит федерального бюджета России в период с 2024 по 2026 год останется в пределах 1% ВВП, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru