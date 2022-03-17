Мишустин: Россияне и бизнес с кредитами с плавающей ставкой смогут их реструктуризировать

Он пояснил, что сейчас они попали в трудное положение, столкнувшись с дефицитом ликвидности и ростом расходов по обслуживанию своих долгов. В связи с этим правительство внесет изменения в законодательство для поддержки таких заемщиков. Это касается как граждан, так и представителей крупного бизнеса, малых и средних компаний.

Ранее в Банке РФ пояснили, что для получения кредитных каникул заемщик должен подтвердить снижение дохода более чем на 30%.

