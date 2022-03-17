Мишустин: Россияне и бизнес с кредитами с плавающей ставкой смогут их реструктуризировать

Граждане и бизнес, взявшие кредиты под плавающую ставку, смогут их реструктуризировать. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, передает Телеграм-канал правительства.

«С какой стати распоряжаются?» Финансист раскритиковал антикризисные решения ЦБ

Он пояснил, что сейчас они попали в трудное положение, столкнувшись с дефицитом ликвидности и ростом расходов по обслуживанию своих долгов. В связи с этим правительство внесет изменения в законодательство для поддержки таких заемщиков. Это касается как граждан, так и представителей крупного бизнеса, малых и средних компаний.

Ранее в Банке РФ пояснили, что для получения кредитных каникул заемщик должен подтвердить снижение дохода более чем на 30%.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: government.ru
ТЕГИ:КредитыМихаил Мишустин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры