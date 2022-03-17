Мишустин: Россияне и бизнес с кредитами с плавающей ставкой смогут их реструктуризировать
Граждане и бизнес, взявшие кредиты под плавающую ставку, смогут их реструктуризировать. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, передает Телеграм-канал правительства.
Он пояснил, что сейчас они попали в трудное положение, столкнувшись с дефицитом ликвидности и ростом расходов по обслуживанию своих долгов. В связи с этим правительство внесет изменения в законодательство для поддержки таких заемщиков. Это касается как граждан, так и представителей крупного бизнеса, малых и средних компаний.
Ранее в Банке РФ пояснили, что для получения кредитных каникул заемщик должен подтвердить снижение дохода более чем на 30%.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru