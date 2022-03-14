«С какой стати распоряжаются?» Финансист раскритиковал антикризисные решения ЦБ
Центробанк может вновь поднять ключевую ставку на заседании, однако более важным решением является срочное возобновление торгов на фондовом рынке, считает аналитик Владимир Левченко.
Центробанк вряд ли значительно поднимет ключевую ставку, однако в целом удачных экономических решений ждать от регулятора не приходится, заявил финансовый аналитик фондового рынка Владимир Левченко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
В настоящий момент обсуждается решение Банка России по ключевой ставке. Ближайшее заседание финансового регулятора состоится 18 марта.
«Пока вопрос открыт. Нельзя исключать, что ЦБ может и поднять ставку. У нас сейчас она составляет 20% годовых, экспертное сообщество сходится во мнении, что инфляция у нас составит тоже около 20%. Соответственно, чтобы ЦБ выполнил задачу удержания средств в банковской системе, реальная процентная ставка, за вычетом инфляции, должна быть положительной, то есть в текущих условиях нельзя исключать повышения. А насколько они повысят, здесь сложный вопрос – если они будут повышать сильно, это может вызвать чрезмерный шок. ЦБ должен поднять, к примеру, до 22% и показать, что мы гибкие, держим руку на пульсе, рассказать о тенденциях, которые будут способствовать послаблению инфляции. Хотя понятно, что уровень компетентности людей в ЦБ оставляет желать лучшего, потому что процентная ставка в экономике никогда не зависела от инфляции, но в голове у них такое есть. Исходя из сказок, которые они нам рассказывают, они должны нам рассказать все, показать, сгладить панику, вместо того, чтобы нагнетать ее – чем они, к сожалению, занимаются последний месяц», - предположил финансист.
При этом никто на финансовом рынке не знает, когда возобновятся торги на бирже, заявил Левченко.
«У нас две недели потребовалось [главе Минфину Антону] Силуанову, чтобы признать, что наши 300 млрд долларов [резерва] заблокированы. Это так сложно было? Самое худшее, что делает ЦБ после потери золотовалютных резервов – это закрытие торгов на такое длительное время. Это фактически лишение права собственности нас на наши активы! У финансового актива есть только право распоряжения, потому что пользоваться и владеть там нечем. И тут ЦБ отбирает ключевое право на финансовый актив – право распоряжения. С какой это стати господа в ЦБ решают, принадлежит ли мне моя собственность? Это вообще-то антиконституционно, и никакого объяснения, почему они не открывают торги, так и не прозвучало. Каждый день закрытых торгов ухудшает ситуацию. Это уменьшает шансы брокеров выжить, и это сильно, критически подрывает доверие и к фондовому рынку, и к финансовой системе нашей страны. Понятия не имею, чего ждет ЦБ. Я вижу высшую степень неадекватности чиновников ЦБ, а прогнозировать действия человека, который находится в состоянии аффекта, невозможно. Они сами не знают, что они ждут и что выкинут в следующую минуту», - поделился негодованием финансовый аналитик.
Ранее бывший глава Центробанка Сергей Дубинин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что санкции Запада против Банка России будут действовать до тех пор, пока не будет достигнуто урегулирование вокруг Украины, после чего страны должны будут прийти к определенным договоренностям, в том числе и о разморозке золотовалютных резервов.
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