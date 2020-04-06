Мишустин: Россиянам не отключат коммунальные услуги из-за долгов
Коммунальные услуги за долги отключать россиянам не будут. Об этом сообщил глава правительства Михаил Мишустин.
По его словам, правительство приняло решение до конца года ввести мораторий на отключение коммунальных услуг за долги и на штрафы за просрочку платежей в этой сфере, передает RT.
«Для всех жителей нашей страны, независимо от их доходов, мы введем временный мораторий на начисление штрафных санкций за неоплаченные коммунальные услуги - газ, электроэнергию, тепло, воду, канализацию, вывоз бытовых отходов. Коммунальные услуги за долги отключать не будут», - сказал Мишустин.
Кроме того, не будут начисляться пени и за просрочку взносов за капремонт, добавил премьер.
Ранее глава комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты (ОП) РФ Игорь Шпектор в эфире НСН высказал уверенность, что человек должен платить за воду, потраченную на дополнительный смыв унитаза. По его мнению, взять на себя обязанность по облегчению финансовых затрат на коммунальные услуги в период самоизоляции может только правительство. Однако, по его словам, вряд ли на это стоит рассчитывать.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Украина готовится к «обнулению» транзита российского газа
- Трамп не будет координировать с ОПЕК+ снижение нефтедобычи
- Россиянам посоветовали не дезинфицировать квартиры хлоркой
- Лева Би-2 отказывается есть гречку на карантине
- Новости за ночь: ВТО обязала Украину исполнить решение по спору с РФ