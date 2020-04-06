Мишустин: Россиянам не отключат коммунальные услуги из-за долгов

«Для всех жителей нашей страны, независимо от их доходов, мы введем временный мораторий на начисление штрафных санкций за неоплаченные коммунальные услуги - газ, электроэнергию, тепло, воду, канализацию, вывоз бытовых отходов. Коммунальные услуги за долги отключать не будут», - сказал Мишустин.

Кроме того, не будут начисляться пени и за просрочку взносов за капремонт, добавил премьер.

Ранее глава комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты (ОП) РФ Игорь Шпектор в эфире НСН высказал уверенность, что человек должен платить за воду, потраченную на дополнительный смыв унитаза. По его мнению, взять на себя обязанность по облегчению финансовых затрат на коммунальные услуги в период самоизоляции может только правительство. Однако, по его словам, вряд ли на это стоит рассчитывать.



