Мишустин: Россия и Китай реализуют 80 проектов на 20 трлн рублей

Россия и Китай достигли высоких результатов в инвестиционной сфере и реализуют десятки совместных проектов. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе переговоров с лидером КНР Си Цзиньпином.

Товарооборот РФ и КНР в январе - ноябре достиг исторического рекорда в $218,17 млрд

«В работе 80 совместных проектов на общую сумму почти 20 триллионов рублей или около 1,6 миллиарда юаней», — цитирует РИА Новости главу российского правительства.

Мишустин также напомнил, что Москва и Пекин перешли на рубли и юани во взаимных расчетах, в национальных валютах осуществляются свыше 90% платежей.

Ранее российский премьер заявил о новом уровне товарооборота между двумя странами. Он составил 18 трлн рублей, или 1,5 трлн юаней, пишет Ura.ru.

Накануне Михаил Мишустин в составе делегации России прибыл с рабочим визитом в КНР, глава правительства РФ встретился с премьером Госсовета Китая Ли Цяном, напоминает RT.

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ФОТО: government.ru
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