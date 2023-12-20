Мишустин: Россия и Китай реализуют 80 проектов на 20 трлн рублей
Россия и Китай достигли высоких результатов в инвестиционной сфере и реализуют десятки совместных проектов. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе переговоров с лидером КНР Си Цзиньпином.
«В работе 80 совместных проектов на общую сумму почти 20 триллионов рублей или около 1,6 миллиарда юаней», — цитирует РИА Новости главу российского правительства.
Мишустин также напомнил, что Москва и Пекин перешли на рубли и юани во взаимных расчетах, в национальных валютах осуществляются свыше 90% платежей.
Ранее российский премьер заявил о новом уровне товарооборота между двумя странами. Он составил 18 трлн рублей, или 1,5 трлн юаней, пишет Ura.ru.
Накануне Михаил Мишустин в составе делегации России прибыл с рабочим визитом в КНР, глава правительства РФ встретился с премьером Госсовета Китая Ли Цяном, напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Петербурге эвакуировали 27 человек после обрушения дома
- Мишустин: Россия и Китай реализуют 80 проектов на 20 трлн рублей
- Госдума перестанет оплачивать бензин депутатам на запрещенных иномарках
- Писательница Викентьева подала иск к Акунину о плагиате на 1 млн рублей
- Опубликована шифровка спецслужб СССР 1941 года о скорой войне с Германией
- Байден назвал Трампа «старым приятелем» Путина
- Зеленский: Ценим поддержку Шольца, но судить о ней будем по делам
- В Петербурге произошло обрушение жилого дома
- В Колорадо запретили Трампу участвовать в выборах
- Шойгу: до конца 2024 года количество контрактников увеличат до 745 тысяч
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru