Мишустин: Россия и Китай реализуют 80 проектов на 20 трлн рублей

«В работе 80 совместных проектов на общую сумму почти 20 триллионов рублей или около 1,6 миллиарда юаней», — цитирует РИА Новости главу российского правительства.

Мишустин также напомнил, что Москва и Пекин перешли на рубли и юани во взаимных расчетах, в национальных валютах осуществляются свыше 90% платежей.

Ранее российский премьер заявил о новом уровне товарооборота между двумя странами. Он составил 18 трлн рублей, или 1,5 трлн юаней, пишет Ura.ru.

Накануне Михаил Мишустин в составе делегации России прибыл с рабочим визитом в КНР, глава правительства РФ встретился с премьером Госсовета Китая Ли Цяном, напоминает RT.

