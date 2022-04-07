Мишустин: российский аналог AppStore и Google Play появится летом

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что уже разрабатывается российский аналог AppStore и Google Play.

По его словам, онлайн-магазин на платформе Android должен заработать к лету 2022 года. Мишустин подчеркнул, что лично занимается этой проблемой.

«Я лично этим вопросом занимаюсь. К лету, обещали, он должен уже работать. Соответственно, наши разработчики получат свою точку, через которую смогут скачивать приложения и заниматься дальнейшей разработкой», - сообщил председатель российского кабмина.

Он также особо остановился на создании в России собственной экосистемы.

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«Ребята, разработчики, программисты, айтишники, давайте сделаем свою экосистему. У нас все для этого есть. Есть элементы этой экосистемы, которые нужно доработать. Нужно сделать свой интернет-магазин, потому что AppStore и Google Play на сегодняшний день у нас уже практически могут скоро не дать возможности скачивать приложения. Мы все это можем», - призвал специалистов глава правительства.

Ранее Мишустин заявил, что для России возникло «уникальное пространство возможностей», которым необходимо воспользоваться в обязательном порядке.

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Фото: government.ru
ТЕГИ:ОнлайнДепутатыГосдумаМихаил Мишустин
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