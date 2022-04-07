Мишустин обнаружил «уникальное пространство возможностей» для России

Для России возникло «уникальное пространство возможностей», которым необходимо воспользоваться в обязательном порядке. Об этом заявил председатель правительства Михаил Мишустин в ходе выступления с отчётом в Госдуме.

По словам премьер-министра, недружественные страны, нанося удар санкциями, просчитались – они были уверены, что сломают Россию, однако экономика сумела устоять. Ситуация, по оценке Мишустина, сложная, но рабочая.

При этом, по словам премьер-министра, никаких шапкозакидательских настроений в правительственных кабинетах нет, все осознают серьезное влияние санкций, а также свою ответственность. По мнению Мишустина, власти понимают, что делать дальше.

В частности, придется перестраивать логистические цепочки, налаживать связи с потенциальными поставщиками, искать новые рынки сбыта, пояснил

