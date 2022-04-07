Кабмин предоставит отсрочку на полгода по кредитам по программе ФОТ 3.0

Кабмин РФ предоставит отсрочку на полгода по кредитам, которые взяты по программе ФОТ 3.0 (кредитование пострадавших из-за пандемии предприятий под 3% годовых). Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

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По его словам, соответствующее постановление уже подписано. Таким образом предприятия смогут «отложить на этот период оплату процентов и основного долга, что снизит нагрузку и позволит сохранить рабочие места».

Мишустин отметил, что правительство совместно с деловыми объединениями и бизнес-сообществами готовит также и другие меры поддержки.

Ранее директор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что если спецоперация на Украине будет продолжаться еще в течение нескольких недель, то к лету до двух миллионов россиян останутся без работы, но это еще не самый худший сценарий.

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ФОТО: РИА Новости
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