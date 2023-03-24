Мишустин рассказал о поддержке аграриев
24 марта 202316:18
Правительство предусмотрело субсидии в размере 160 миллиардов рублей для предоставления аграриям кредитов по льготной ставке, сообщает РИА Новости со ссылкой на премьер-министра России Михаила Мишустина.
Он отметил, что средства должны поступить аграриям как можно скорее.
Благодаря льготным кредитам производители смогут развивать сельское хозяйство семенами, топливом, удобрениями и необходимой техникой, добавил премьер.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru