Мишустин рассказал о поддержке аграриев

Правительство предусмотрело субсидии в размере 160 миллиардов рублей для предоставления аграриям кредитов по льготной ставке, сообщает РИА Новости со ссылкой на премьер-министра России Михаила Мишустина.

Арестованный за взятку глава Минсельхоза Карелии будет находиться под стражей два месяца

Он отметил, что средства должны поступить аграриям как можно скорее.

Благодаря льготным кредитам производители смогут развивать сельское хозяйство семенами, топливом, удобрениями и необходимой техникой, добавил премьер.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Сельское ХозяйствоМихаил Мишустин

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