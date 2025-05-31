В Японии разработали самый быстрый интернет в мире

Примечательно, что волокно имеет стандартный диаметр, что позволит использовать существующую инфраструктуру без значительных изменений.

Правда, пока это все работает в условиях лабораторий, а когда технологии доберутся до обычных пользователей — неизвестно.

Ранее главный редактор банковского интернета- портала Finnews.ru, аналитик банковской сферы Владимир Шевченко рассказал НСН, что в России технологическое развитие, связанное с платежами и банковской сферой, шло быстрее, чем в США, так в РФ значительно позже появились банковские карты, соответственно инвестировать в новые проекты было выгоднее.

