В Японии разработали самый быстрый интернет в мире
Японским IT-специалистам удалось передать данные со скоростью 1,02 петабита (127,5 тысячи ГБ) за секунду на расстояние 1808 километров. Это стало возможным благодаря разработке волокна с 19 независимыми ядрами.
Примечательно, что волокно имеет стандартный диаметр, что позволит использовать существующую инфраструктуру без значительных изменений.
Правда, пока это все работает в условиях лабораторий, а когда технологии доберутся до обычных пользователей — неизвестно.
Ранее главный редактор банковского интернета- портала Finnews.ru, аналитик банковской сферы Владимир Шевченко рассказал НСН, что в России технологическое развитие, связанное с платежами и банковской сферой, шло быстрее, чем в США, так в РФ значительно позже появились банковские карты, соответственно инвестировать в новые проекты было выгоднее.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru