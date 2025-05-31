Юноша и девушка погибли на Бескудниковском бульваре в Москве
31 мая 202520:37
Молодой человек напал на девушку на Бескудниковском бульваре в Москве, сообщили в Следственном комитете России.
Произошло это на почве ревности. За девушку пытался заступиться другой молодой человек, однако безуспешно. Он был ранен, но выжил. Девушка погибла, после чего злоумышленник покончил с собой.
Возбуждено дело об убийстве, на месте работают следователи и криминалисты, сообщили в МВД России.
Ранее траур на три дня был объявлен в Байкальске Иркутской области в связи с гибелью подростков, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru