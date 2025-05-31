Юноша и девушка погибли на Бескудниковском бульваре в Москве

Произошло это на почве ревности. За девушку пытался заступиться другой молодой человек, однако безуспешно. Он был ранен, но выжил. Девушка погибла, после чего злоумышленник покончил с собой.



Возбуждено дело об убийстве, на месте работают следователи и криминалисты, сообщили в МВД России.

Ранее траур на три дня был объявлен в Байкальске Иркутской области в связи с гибелью подростков, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

