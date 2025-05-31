Кадышева обошла Басту и Шамана по количеству упоминаний в новостях
Число публикаций о певице Надежде Кадышевой в мае 2025 года увеличилось в четыре раза по сравнению с мартом 2025 года, подсчитали аналитики «Дзен Новостей».
Отмечается, что рост упоминаний Кадышевой зафиксировали в новостных материалах и в контенте блогеров. Таким образом Кадышева стала популярнее большинства российских музыкантов.
В новостях Кадышеву упоминают в 2,5 раза чаще, чем певац Шамана (Ярослав Дронов). Кроме того, Кадышеву в 1,5 раза чаще упоминают, чем Егора Крида и в 4,4 раза чаще, чем рэпера Басту.
По данным системы аналитики соцмедиа и СМИ Brand Analytics, число упоминаний Кадышевой в постах и комментариях в соцсети «ВКонтакте» в мае выросло на 32% по сравнению с мартом и на 50% — по сравнению с февралем текущего года.
Ранее народный артист РСФСР Лев Лещенко в интервью НСН признался, что с удовольствием бы отдыхал дома, если бы не был настолько востребованным артистом.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru