Площадь пожара на предприятии в Красногорске выросла до 4 тысяч «квадратов»
31 мая 202520:11
Огнеборцы тушат пожар в Красногорске, сообщили в МЧС России.
По последним данным, площадь пожара увеличилась до четырех тысяч квадратных метров. Горят ангар, две хозпостройки и резиновая крошка на открытой территории.
Пожар тушат 45 специалистов и 13 единиц техники.
Ранее МЧС России решило направить дополнительные подразделения пожарных в Астраханскую область для помощи в защите населенных пунктов от природных пожаров, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru