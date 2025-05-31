Площадь пожара на предприятии в Красногорске выросла до 4 тысяч «квадратов»

Огнеборцы тушат пожар в Красногорске, сообщили в МЧС России.

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По последним данным, площадь пожара увеличилась до четырех тысяч квадратных метров. Горят ангар, две хозпостройки и резиновая крошка на открытой территории.

Пожар тушат 45 специалистов и 13 единиц техники.

Ранее МЧС России решило направить дополнительные подразделения пожарных в Астраханскую область для помощи в защите населенных пунктов от природных пожаров, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ТЕГИ:МЧС РФПожарыМосковская Область

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