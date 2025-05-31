Шедший в Россию сухогруз под флагом Панамы сел на мель у Швеции

На место происшествия прибыл буксир, следует из данных сервиса по отслеживанию судов VesselFinder.



На судне нет груза, признаки разлива не зафиксированы. На борту находятся 24 человека, которых в ближайшее время допросит береговая охрана. В резервуарах сухогруза — около 938 тысяч литров топлива, передает телеканал SVT.

Ранее атомный ледокол «50 лет Победы» при околке льда в Карском море повредил обшивку, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

