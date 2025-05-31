Шедший в Россию сухогруз под флагом Панамы сел на мель у Швеции
Сухогруз Meshka, следовавший в порт Высоцк в Ленинградской области, сел на мель у шведского города Ландскруна.
На место происшествия прибыл буксир, следует из данных сервиса по отслеживанию судов VesselFinder.
На судне нет груза, признаки разлива не зафиксированы. На борту находятся 24 человека, которых в ближайшее время допросит береговая охрана. В резервуарах сухогруза — около 938 тысяч литров топлива, передает телеканал SVT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru