Песков взял дистанцию 40 км на чемпионате «Ростеха» по велоспорту
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков взял дистанцию 40 километров на чемпионате «Ростеха» по велоспорту в честь 80-летия Победы, сообщили в госкорпорации.
Соревнование проводилось совместно с «Ассоциацией велосипедного спорта высших достижений» и собрало более 170 сотрудников центрального аппарата и предприятий «Ростеха».
Песков преодолел дистанцию в 40 километров наравне с другими спортсменами.
Ранее экстремальный марафон «Полюс холода - Оймякон» прошел в якутском селе Томтор при морозах до -50 градусов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Площадь пожара на предприятии в Красногорске выросла до 4 тысяч «квадратов»
- Песков взял дистанцию 40 км на чемпионате «Ростеха» по велоспорту
- Еще двое пострадавших обратились к медикам после ночной атаки ВСУ на Рыльск
- Кадышева обошла Басту и Шамана по количеству упоминаний в новостях
- Мультсериал «Царь горы» возвращается спустя 15 лет
- Стрельба произошла у бара в иркутском Ангарске
- Пять многоквартирных домов повреждены в Рыльске после ночной атаки ВСУ
- Умерла заслуженная артистка России Татьяна Рудова
- Песков заявил, что Макрон получил пощечину от жены не просто так
- СК возбудил уголовное дело о теракте после атаки ВСУ на Курскую область
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru