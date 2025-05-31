Песков взял дистанцию 40 км на чемпионате «Ростеха» по велоспорту

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков взял дистанцию 40 километров на чемпионате «Ростеха» по велоспорту в честь 80-летия Победы, сообщили в госкорпорации.

Российский паралимпиец Александр Костин установил рекорд в забеге на 1500 метров

Соревнование проводилось совместно с «Ассоциацией велосипедного спорта высших достижений» и собрало более 170 сотрудников центрального аппарата и предприятий «Ростеха».

Песков преодолел дистанцию в 40 километров наравне с другими спортсменами.

Ранее экстремальный марафон «Полюс холода - Оймякон» прошел в якутском селе Томтор при морозах до -50 градусов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Telegram-канал Госкорпорации Ростех
ТЕГИ:СпортсменыСпортВелосипедистыВелосипедыДмитрий Песков

Горячие новости

Все новости

партнеры