Мишустин: Производство компьютеров за семь месяцев выросло на 16%

Производство компьютеров и их частей в России за семь месяцев 2024 года выросло на 16%, телеком-аппаратуры – на 40%. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе пленарного заседания форума «Микроэлектроника-2024».

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По его словам, производство радиолокационной и радионавигационной аппаратуры выросло почти на 60%. Мишустин отметил, что в результате реализации ранее поддержанных проектов в 2023 году на рынок был выведен целый ряд российских технологических решений, в том числе автономный программно-аппаратный комплекс для 3D-печати.

Ранее сообщалось, что вложения бизнеса в основной капитал в сектор информационно-коммуникационных технологий за I квартал текущего года увеличились более чем на 150%, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:РоссияМихаил Мишустин

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