Мишустин: Производство компьютеров за семь месяцев выросло на 16%

По его словам, производство радиолокационной и радионавигационной аппаратуры выросло почти на 60%. Мишустин отметил, что в результате реализации ранее поддержанных проектов в 2023 году на рынок был выведен целый ряд российских технологических решений, в том числе автономный программно-аппаратный комплекс для 3D-печати.

Ранее сообщалось, что вложения бизнеса в основной капитал в сектор информационно-коммуникационных технологий за I квартал текущего года увеличились более чем на 150%, передает «Радиоточка НСН».

