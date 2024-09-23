Мишустин: Вложения бизнеса в ИКТ выросли на 150%
Вложения бизнеса в основной капитал в сектор информационно-коммуникационных технологий за I квартал текущего года увеличились более чем на 150%. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе пленарного заседания форума «Микроэлектроника-2024».
Он отметил, что бизнес стремится расширять свои проекты. По словам Мишустина, несмотря на вызовы, которые существуют в настоящий момент, отечественные производители электроники инвестируют большие средства в научные разработки, а также запускают новые проекты по всей России.
Премьер подчеркнул, что российские заводы сегодня поставляют продукцию не только государственным заказчикам, но и частным предприятиям, а также рядовым потребителям.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что объем инвестиций в ключевых отраслях России должен вырасти на 70% к 2030 году, передает «Радиоточка НСН».
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