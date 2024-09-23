Мишустин: Вложения бизнеса в ИКТ выросли на 150%

Он отметил, что бизнес стремится расширять свои проекты. По словам Мишустина, несмотря на вызовы, которые существуют в настоящий момент, отечественные производители электроники инвестируют большие средства в научные разработки, а также запускают новые проекты по всей России.

Премьер подчеркнул, что российские заводы сегодня поставляют продукцию не только государственным заказчикам, но и частным предприятиям, а также рядовым потребителям.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что объем инвестиций в ключевых отраслях России должен вырасти на 70% к 2030 году, передает «Радиоточка НСН».

