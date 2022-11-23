Мишустин пообещал серьезные изменения на рынке труда
Власти России должны быть готовыми к изменениям на рынке труда из-за структурной перестройки экономики. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе выступления на совещании по экономическим вопросам, сообщает РИА Новости.
По его словам, в этих условиях правительству необходимо принять решения по обеспечению гибкости данного рынка.
«Надо принять конкретные решения по обеспечению гибкости рынка», — отметил Мишустин.
Он также подчеркнул, что сейчас на российском рынке труда наблюдается дефицит кадров, который необходимо преодолеть. Для этого властям необходимо принять определенные решения, добавил глава кабмина.
Ранее Мишустин заявил об устойчивости и адаптивности экономики РФ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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