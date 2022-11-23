Мишустин пообещал серьезные изменения на рынке труда

Власти России должны быть готовыми к изменениям на рынке труда из-за структурной перестройки экономики. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе выступления на совещании по экономическим вопросам, сообщает РИА Новости.

По его словам, в этих условиях правительству необходимо принять решения по обеспечению гибкости данного рынка.