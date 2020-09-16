Правительство намерено сэкономить бюджет на зарплатах чиновников и вооружении

Как пишет издание, программа вооружений будет сокращена на 5%, а для чиновников не будет производится индексация зарплат в следующем году. Как подчеркнул Силуанов, эта оптимизация бюджета позволила выйти на общие сбалансированные принципы бюджетной политики в 2022 году.

По его словам, расходы на бюджетные обязательства в 2021 году сократятся на 927 млрд рублей, в 2022 году — 970 млрд рублей и около 900 млрд в 2023 году.

