Правительство намерено сэкономить бюджет на зарплатах чиновников и вооружении

Правительство одобрило проект федерального бюджета до 2023 года, согласно которому предлагается сэкономить расходы на чиновничьих зарплатах и вооружении. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов, передает РБК.

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Как пишет издание, программа вооружений будет сокращена на 5%, а для чиновников не будет производится индексация зарплат в следующем году. Как подчеркнул Силуанов, эта оптимизация бюджета позволила выйти на общие сбалансированные принципы бюджетной политики в 2022 году.

По его словам, расходы на бюджетные обязательства в 2021 году сократятся на 927 млрд рублей, в 2022 году — 970 млрд рублей и около 900 млрд в 2023 году.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Майшев
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