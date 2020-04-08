Туроператорам компенсируют затраты на 3,5 млрд рублей

Правительство РФ выделило 3,5 миллиарда рублей из резервного фонда на возмещение части затрат, понесённых туроператорами в ситуации с коронавирусом. Деньги будет распределять Ростуризм, следует из распоряжения кабмина.

Речь идёт о затратах туроператоров на вывоз туристов из иностранных государств, а также расходах, связанных с невозвратными тарифами по авиаперевозкам, сообщает телеканал «360».

Туристическая отрасль сильно пострадала из-за распространения коронавируса: с прекращением международного авиасообщения и введением карантинных мер внутри страны этот бизнес фактически встал. Исходя из ситуации, в АТОР ранее предложили разрешить туроператорам не возвращать деньги туристам за сорвавшиеся туры и хранить средства на специальном депозите.

